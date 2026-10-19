Во время дефицита топлива: власти Краснодара покупают два электромобиля за 7,3 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Андрей Малеваный Юга.ру
    © Андрей Малеваный Юга.ру

Власти Кубани разместили контракт на покупку двух электромобилей для Центра организации дорожного движения

16 октября на сайте госзакупок «Дирекция государственных закупок» Краснодарского края разместила контракт на приобретение двух электромобилей. Автомобили покупают для Центра организации дорожного движения региона. 

Стоимость каждого электрокара — более 3,6 млн рублей. Деньги выделены из краевого бюджета. 

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В документе указано, что пробег каждого автомобиля не должен превышать 100 км, а мощность двигателя должна составлять от 150 до 200 лошадиных сил. Прописаны габариты кузова — длина, ширина и высота машины рассчитаны на комфортное размещение водителя и четырех пассажиров в дальних поездках. Также электромобили должны быть оснащены зимней резиной, подогревом передних сидений, круиз- и климат-контролем. 

Автомобили необходимо доставить в Центр организации дорожного движения края, в переулок Переправный. Заявки будут принимать до 23 октября. 

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае стоимость полиса ОСАГО подорожала на 15%.

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