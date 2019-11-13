В Краснодарском крае продолжают гореть более 17 га леса

В лесах Краснодарского края 13 ноября продолжают действовать восемь пожаров общей площадью 17,7 га

Шесть из восьми пожаров локализованы. Вечером 12 ноября спасатели ликвидировали два пожара на территории Шаумянского участкового лесничества Пшишского лесничества на площади 16 га и Крепостного участкового лесничества Афипского лесничества на площади 23 га.

После 20:00 были локализованы три возгорания на территории Мостовского, Горячеключевского и Геленджикского лесничеств, сообщили порталу Юга.ру в министерстве природы Краснодарского края.