В Краснодарском крае продолжают гореть более 17 га леса

Краснодарский край

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В лесах Краснодарского края 13 ноября продолжают действовать восемь пожаров общей площадью 17,7 га

Шесть из восьми пожаров локализованы. Вечером 12 ноября спасатели ликвидировали два пожара на территории Шаумянского участкового лесничества Пшишского лесничества на площади 16 га и Крепостного участкового лесничества Афипского лесничества на площади 23 га.

После 20:00 были локализованы три возгорания на территории Мостовского, Горячеключевского и Геленджикского лесничеств, сообщили порталу Юга.ру в министерстве природы Краснодарского края.

Смотрите фото со спутника:

Лесная подстилка горит на Кубани с 4 ноября, за это время зафиксированы более 30 случаев возгорания в лесных массивах, более 20 пожаров потушили. Огонь прошел более 100 га леса. Предварительной причиной возгораний назвали поджоги. 12 ноября задержали четырех подозреваемых.

В тушении принимают участие более 300 человек, в том числе волонтеры, и около 70 единиц техники. В Северском районе из-за пожаров ввели режим ЧС. Особый противопожарный режим действует на территории 25 районов.

Пожароопасность Пожары

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