За сутки в лесах Кубани потушили четыре пожара
В Северском районе к утру 12 ноября потушили еще четыре очага возгорания
Сейчас на территории района все еще действуют три очага природных пожаров, при этом четыре удалось потушить за прошедшие сутки. На месте работают 387 человек и 67 единиц техники, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Для мониторинга обстановки спасатели используют беспилотник. Кроме того, в лесу патрульные группы обследуют очаги возгорания и устанавливают предварительные причины пожара.
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Краевое министерство природных ресурсов рассказало порталу Юга.ру, что на Кубани еще действуют шесть пожаров площадью 69,4 га. Три из них локализовали (34,1 га). Напомним, что из-за лесных пожаров в Северском районе ввели режим ЧС.
Кроме того, в Небугском участковом лесничестве под Туапсе горит лесная подстилка площадью 1,2 га, в Шаумянском — 10 га, в Соленовском участковом лесничестве в Мостовском районе — 2,7 га.
Как писали Юга.ру, общая площадь действовавших 11 ноября семи пожаров составляла 88,9 га. С 4 ноября в лесах Кубани потушили 22 пожара. Огонь прошел более 109 га леса. Предварительной причиной пожаров в лесах назвали поджоги.
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