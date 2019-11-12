За сутки в лесах Кубани потушили четыре пожара

В Северском районе к утру 12 ноября потушили еще четыре очага возгорания

Сейчас на территории района все еще действуют три очага природных пожаров, при этом четыре удалось потушить за прошедшие сутки. На месте работают 387 человек и 67 единиц техники, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Для мониторинга обстановки спасатели используют беспилотник. Кроме того, в лесу патрульные группы обследуют очаги возгорания и устанавливают предварительные причины пожара.