Бывшего депутата, сенатора и главу «Курортов Северного Кавказа» Ахмеда Билалова отпустили из-под стражи в США

Дагестан, Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Российского предпринимателя Ахмеда Билалова, покинувшего страну в 2013 году после уголовного преследования и критики со стороны Путина, освободили из-под стражи в США

Как сообщали Юга.ру, Билалова задержали 22 октября в его доме около Майами сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля. По официальным данным, у 48-летнего бизнесмена, живущего там с семьей, закончился срок действия неиммиграционной визы.

1 ноября стало известно, что Ахмеда Билалова освободили из центра временного содержания. Как рассказал журналистам его знакомый, бизнесмен дал «исчерпывающие ответы» на все вопросы американских властей и планирует заняться оформлением документов, которые нужны, чтобы остаться в Соединенных Штатах.

«Он был освобожден из-под стражи 31 октября после внесения залога. Вопрос о его депортации будет решен федеральным иммиграционным судом», — подтвердил «Ведомостям» представитель иммиграционной полиции. Ранее сообщалось, что по законодательству США он должен после рассмотрения дела в суде быть депортирован либо в Германию (откуда прибыл в США), либо в Россию.

В России Ахмед Билалов числится в розыске из-за подозрения в превышении полномочий. В апреле 2013 года в его отношении возбудили уголовное дело по поводу необоснованной траты денег на командировки в то время, пока он руководил «Курортами Северного Кавказа». Несмотря на то, что предприниматель тогда же возместил в троекратном размере все спорные расходы по своим поездкам, следствие не стало закрывать уголовное дело.

Ранее он подвергся критике со стороны президента Путина за срыв сроков комплекса трамплинов, которые возводили в Сочи к Олимпиаде-2014 — после чего лишился должности вице-президента Олимпийского комитета России и поста председателя совета директоров КСК.

Билалов приходится двоюродным братом Зиявудину и Магомеду Магомедовым, бывшим владельцам группы «Сумма», которых арестовали в 2018 году по подозрению в создании преступного сообщества и хищении из бюджета 2,5 млрд рублей.

Он был депутатом Государственной Думы третьего и четвертого созывов, а также членом Совета Федерации от Краснодарского края.

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