Российского бизнесмена Ахмеда Билалова, который сбежал из страны в 2013 году после критики Владимира Путина, выдворят из США

22 октября Билалова задержали в его доме около Майами, где он жил вместе с женой и ребенком. К нему пришла Служба иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США.

Представитель Иммиграционой службы США Тэмми Спайсер сообщила, что 48-летний Билалов нарушил миграционный режим — у него просрочилась виза. Так, Билалов въехал на территорию Штатов 2 мая 2016 года по неиммиграционной визе. Срок ее действия истек в мае, но из США россиянин так и не выехал.

Билалова отправили в центр временного содержания Krome North в Майами, где он будет находиться до рассмотрения его дела федеральным иммиграционным судом. Согласно законодательству, он должен быть депортирован либо в Германию, откуда и прибыл в США, либо в Россию, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, в России Ахмед Билалов находится в розыске по подозрению в превышении полномочий. Уголовное дело на него завели в апреле 2013 года, оно касается необоснованной траты денежных средств, выделенных Билалову на служебные командировки во время его руководства в компании «Курорты Северного Кавказа». Билалов тогда же возместил в троекратном размере все спорные расходы по командировкам. Однако следствие не посчитало это основанием для закрытия уголовного дела.

До этого он лишился должности вице-президента Олимпийского комитетп России и поста председателя совета директоров КСК. Это случилсь после того, как Билалов подвергся критике президента России Владимира Путина за срыв сроков строительства комплекса трамплинов «Русские горки», который возводили в Красной Поляне к Олимпиаде-2014 в Сочи.