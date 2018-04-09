Ростовский цирк приостановил работу на два месяца из-за проблем с пожарной безопасностью

Ростовский цирк не будет работать два месяца, чтобы устранить неисправности в системе пожарной безопасности

«Гастроли у труппы, которая выступала у нас, закончились. Поэтому руководство решило приостановить работу, чтобы устранить все неисправности в системе пожарной безопасности. Сейчас мы не принимаем артистов. Это временный простой», — рассказала 161.ru финансовый директор цирка Наталья Шульга.

По ее словам, в здании практически отсутствует система пожарной безопасности. В цирке нет пожарной сигнализации, системы дымоудаления и системы автоматического пожаротушения. Двери в зрительский зал, рассчитанный на 1,3 тыс. человек, деревянные. На устранение неполадок уйдет два месяца.

Как сообщали Юга.ру, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 64 человека. После этого по всей стране прошли проверки.

В Ростовской области в Новочеркасске в связи с грубым нарушением пожарной безопасности суд запретил деятельность караоке в торговом центре, был закрыт «Джоуль-парк» и два ТРЦ.