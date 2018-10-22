В Ростове директора цирка сократили с должности

Экс-руководитель Ростовского государственного цирка Дмитрий Резниченко заявил о сокращении своей должности

Бывший директор сообщил об этом 21 октября на своей странице в фейсбуке.

«Всему коллективу Ростовского цирка стоила работы пожарная безопасность. К сожалению, не так много получилось добиться такой огромной ценой. Росгосцирк продолжает жонглировать судьбами людей. Гендиректор Росгосцирка Д. Е. Иванов пошел на массовое сокращение. Практически весь персонал Ростовского был сокращен. Даже директора сократили. Конечно, считаю такой подход неправильным. Ростовскому цирку нужен капитальный ремонт, а не массовые репрессии», — написал он.

Дмитрий Резниченко подтвердил Юга.ру информацию о сокращении своей должности. Он рассказал, что в апреле цирк закрыли для устранения нарушений пожарной безопасности на два месяца, а по сути учреждение не работало почти семь месяцев. За это время большинство сотрудников сократили.

«О сокращении своей должности я узнал в конце сентября. Непонятно, кто управляет ростовским цирком сейчас. Ранее цирком руководил директор, потом Росгосцирк издал положение, по которому эти полномочия поделили между собой директор и финансовый руководитель. Теперь нет ни того, ни другого, потому что их сократили», — отметил Резниченко.

Кроме того, экс-руководитель учреждения рассказал, что ранее неоднократно пытался добиться от Росгосцирка проведения капитального ремонта здания, но у него ничего не получалось. Позже сотрудники МЧС провели проверку в учреждении и зафиксировали нарушения, в том числе и по пожарной безопасности. Ростовский цирк получил от прокуратуры предостережение об устранении. В апреле его закрыли для проведения ремонта.

По словам Резниченко, он не знает, были ли устранены нарушения. Так как на время приостановки работы цирка, как и большинство работников, был отправлен в вынужденный простой. А потом получил уведомление о сокращении своей должности.

«Свое сокращение считаю незаконным. Я подал иск в суд. Рассчитываю на то, что должность директора цирка будет восстановлена», — заключил он.

Получить комментарии в Ростовском цирке и Росгосцирке пока не удалось. Известно, что с 27 октября в цирке начнутся представления.

Как писали Юга.ру, в феврале городской цирк Ростова находился под угрозой закрытия из-за несоответствия нормам пожарной безопасности. В апреле цирк приостановил работу на два месяца, чтобы устранить неисправности.