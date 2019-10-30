На Кубани поймали браконьеров, которые убили косулю

Краснодарский край

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В Абинском районе в октябре полицейские задержали браконьеров с тушей косули

Местные жители позвонили в полицию и рассказали, что слышали в лесу выстрелы. Прибывшие на место сотрудники МВД задержали 26-летнего и 39-летнего мужчин. При себе у них нашли ружье с патронами, рюкзак с веревкой и приспособлением ночного видения, а также тушу косули. Ущерб составил 120 тыс. рублей.

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Выяснилось, что мужчины незаконно охотились в лесу. Их доставили в отдел полиции и возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ (Незаконная охота). Браконьерам грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в начале февраля сотрудники Кавказского заповедника сообщили, что в Абхазии нашли мертвого леопарда. Его застрелили браконьеры и сняли шкуру. Позже Всемирный фонд дикой природы рассказал, что найденный хищник — Килли, которого вместе с Ахуном и Викторией вырастили в сочинском Центре восстановления популяции леопардов. Их выпустили в Кавказский биосферный заповедник в 2016 году. Виктория также погибла — во время неудачной охоты.

Напомним, после убийства Килли директор Института экологии Академии наук Абхазии (АНА) Роман Дбар заявил, что в республике не убивали леопарда.

Абинский район Браконьерство Животные Оружие Охота Полиция

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