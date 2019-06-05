На Кубани с начала года погибли 167 дельфинов

В Краснодарском крае за пять месяцев 2019 года в Черном море погибли 167 дельфинов

Научно-экологический Центр спасения дельфинов «Дельфа» в своей группе во «ВКонтакте» сообщил, что в мае зафиксировали 56 случаев гибели млекопитающих, 20 из которых произошло на территории Большого Сочи, 8 — в Лазаревском районе.

Всего с начала года зафиксировали гибель 167 дельфинов, как минимум у 26 из них были следы поражения оружия. Большинство тел животных находились на стадиях разложения, поэтому следы инородных предметов найти не получилось.