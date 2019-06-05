На Кубани с начала года погибли 167 дельфинов
В Краснодарском крае за пять месяцев 2019 года в Черном море погибли 167 дельфинов
Научно-экологический Центр спасения дельфинов «Дельфа» в своей группе во «ВКонтакте» сообщил, что в мае зафиксировали 56 случаев гибели млекопитающих, 20 из которых произошло на территории Большого Сочи, 8 — в Лазаревском районе.
Всего с начала года зафиксировали гибель 167 дельфинов, как минимум у 26 из них были следы поражения оружия. Большинство тел животных находились на стадиях разложения, поэтому следы инородных предметов найти не получилось.
Жителей и гостей Сочи просят сообщать о любом подозрительном случае по телефону горячей линии центра спасения дельфинов «Дельфа»: 8 (938) 888-15-95.
Как сообщали Юга.ру, 27 мая в Сочи в районе Имеретинского порта детеныша афалины освободили из рыболовного невода. Летом 2018 года в лесу Сочи нашли мертвого краснокнижного дельфина.
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