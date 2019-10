В Чечне хотят ограничить число машин в свадебных кортежах

View this post on Instagram

Выступление начальника Управления ГИБДД МВД по Чеченской Республике по разъяснению порядка участия в свадебной колонне. При проведении свадебных мероприятий граждане должны уведомить районные отделы ГИБДД за 4 дня до предстоящего события и согласовать маршрут передвижения. В случае выявления нарушений со стороны водителей, участвующих в колонне и дорожно-транспортного происшествия, нарушители будут отвечать в соответствии с действующим законодательством. Также рассматривается вопрос об уменьшение количества автомобилей, участвующих в свадебном мероприятии. Данные меры направлены на обеспечение безопасности участников дорожного движения и предупреждение тяжких последствий на дорогах. Уважаемые граждане! Не нарушайте порядок передвижения в свадебной колонне, не становитесь участниками ДТП с погибшими и пострадавшими. От ваших действий зависит чья-то жизнь, не омрачайте праздник!