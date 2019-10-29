В Чечне хотят ограничить число машин в свадебных кортежах

Об этом сообщил руководитель УГИБДД МВД по Чечне Идрис Черхигов. Он отметил, что большое количество машин в свадебных кортежах угрожает безопасности участников движения. В пример он привел ДТП, которое произошло 21 октября в Курчалойском районе. Одна из машин праздничного кортежа выехала на встречную полосу, спровоцировав аварию, в которой погибли шестимесячный ребенок и женщина, семь человек получили травмы. Власти республики потребовали принять меры для предотвращения подобных трагедий.

«Рассматривается вопрос об уменьшение количества автомобилей, участвующих в свадебном мероприятии. Также при проведении свадебных мероприятий граждане должны уведомить районные отделы ГИБДД за четыре дня до предстоящего события и согласовать маршрут передвижения. В случае выявления нарушений со стороны водителей, участвующих в колонне и дорожно-транспортного происшествия, нарушители будут отвечать в соответствии с действующим законодательством», — заявил Черхигов, слова которого приводит пресс-служба республиканского УГИБДД.

Количество допустимых в кортеже автомобилей власти пока не называют.

С начала года, по данным ведомства, в Чечне зарегистрировано 186 ДТП, в результате которых погибли 109 человек и более 260 получили травмы.