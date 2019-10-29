В Чечне хотят ограничить число машин в свадебных кортежах
Полиция Чечни предложила ввести ограничение на количество автомобилей в свадебных кортежах в целях безопасности
Об этом сообщил руководитель УГИБДД МВД по Чечне Идрис Черхигов. Он отметил, что большое количество машин в свадебных кортежах угрожает безопасности участников движения. В пример он привел ДТП, которое произошло 21 октября в Курчалойском районе. Одна из машин праздничного кортежа выехала на встречную полосу, спровоцировав аварию, в которой погибли шестимесячный ребенок и женщина, семь человек получили травмы. Власти республики потребовали принять меры для предотвращения подобных трагедий.
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«Рассматривается вопрос об уменьшение количества автомобилей, участвующих в свадебном мероприятии. Также при проведении свадебных мероприятий граждане должны уведомить районные отделы ГИБДД за четыре дня до предстоящего события и согласовать маршрут передвижения. В случае выявления нарушений со стороны водителей, участвующих в колонне и дорожно-транспортного происшествия, нарушители будут отвечать в соответствии с действующим законодательством», — заявил Черхигов, слова которого приводит пресс-служба республиканского УГИБДД.
Количество допустимых в кортеже автомобилей власти пока не называют.
С начала года, по данным ведомства, в Чечне зарегистрировано 186 ДТП, в результате которых погибли 109 человек и более 260 получили травмы.
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Выступление начальника Управления ГИБДД МВД по Чеченской Республике по разъяснению порядка участия в свадебной колонне. При проведении свадебных мероприятий граждане должны уведомить районные отделы ГИБДД за 4 дня до предстоящего события и согласовать маршрут передвижения. В случае выявления нарушений со стороны водителей, участвующих в колонне и дорожно-транспортного происшествия, нарушители будут отвечать в соответствии с действующим законодательством. Также рассматривается вопрос об уменьшение количества автомобилей, участвующих в свадебном мероприятии. Данные меры направлены на обеспечение безопасности участников дорожного движения и предупреждение тяжких последствий на дорогах. Уважаемые граждане! Не нарушайте порядок передвижения в свадебной колонне, не становитесь участниками ДТП с погибшими и пострадавшими. От ваших действий зависит чья-то жизнь, не омрачайте праздник! #гибдд #гаи #безопасность #дети #пдд #культура #скорость #дтп #грозный #светофор
Как писали Юга.ру, ДТП и другие инциденты с участниками свадебных кортежей случаются также на Кубани и в Адыгее. К примеру, в Сочи автомобили кортежа устроили дрифт на проезжей части, а в Краснодаре стреляли из праздничного авто из пистолета.
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