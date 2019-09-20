В Краснодаре на участника свадебного кортежа, который открыл стрельбу, завели дело
Полиция Краснодара 20 сентября завела дело на мужчину, который в составе свадебного кортежа несколько раз выстрелил в воздух
Вечером 19 сентября в сети распространили видеозапись, на которой мужчина за рулем автомобиля Mercedes с чеченскими номерами сделал не менее пяти выстрелов в воздух из пистолета. Утром 20 сентября сотрудники ДПС остановили эту машину на улице Мачуги и задержали водителя — 30-летнего жителя Краснодара. Выяснилось, что у него пять неоплаченных штрафов ГИБДД за превышение скорости.
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На мужчину завели уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия), предусматривающей до пяти лет лишения свободы. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
Назначена баллистическая экспертиза изъятого оружия. Следственные действия продложаются.
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