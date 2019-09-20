В Краснодаре на участника свадебного кортежа, который открыл стрельбу, завели дело

Полиция Краснодара 20 сентября завела дело на мужчину, который в составе свадебного кортежа несколько раз выстрелил в воздух

Вечером 19 сентября в сети распространили видеозапись, на которой мужчина за рулем автомобиля Mercedes с чеченскими номерами сделал не менее пяти выстрелов в воздух из пистолета. Утром 20 сентября сотрудники ДПС остановили эту машину на улице Мачуги и задержали водителя — 30-летнего жителя Краснодара. Выяснилось, что у него пять неоплаченных штрафов ГИБДД за превышение скорости.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место на улице Восточно-Кругликовской, где краснодарец открыл стрельбу, и нашли четыре стреляных гильзы.