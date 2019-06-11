В Майкопе машина из свадебного кортежа выехала на встречку. На водителя подали в суд

Адыгея

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Полиция Майкопа в июне нашла участника свадебного кортежа, который нарушил правила дорожного движения

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В интернете 8 июня появилась видеозапись, на которой машина из свадебного кортежа выехала на встречную полосу дороги на улице Советской.

По поручению главы республиканского МВД по этому факту провели проверку и в короткие сроки установили личность водителя, который нарушил правила дорожного движения.

«Нарушителю 21 год, он житель пригорода Майкопа. Проверка показала, что молодой человек совершил такое нарушение повторно», — сообщили 10 июня в пресс-службе МВД по Адыгее.

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На молодого человека составили протокол по ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ (Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, совершенный повторно).

Материалы дела направили в суд. Нарушителю грозит лишение водительских прав на один год.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2018 года полиция Адыгеи нашла мужчину, который устроил стрельбу на свадьбе в поселке Яблоновском.

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