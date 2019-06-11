В Майкопе машина из свадебного кортежа выехала на встречку. На водителя подали в суд

Полиция Майкопа в июне нашла участника свадебного кортежа, который нарушил правила дорожного движения

В интернете 8 июня появилась видеозапись, на которой машина из свадебного кортежа выехала на встречную полосу дороги на улице Советской.

По поручению главы республиканского МВД по этому факту провели проверку и в короткие сроки установили личность водителя, который нарушил правила дорожного движения.

«Нарушителю 21 год, он житель пригорода Майкопа. Проверка показала, что молодой человек совершил такое нарушение повторно», — сообщили 10 июня в пресс-службе МВД по Адыгее.