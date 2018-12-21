В Сочи участники свадебного кортежа устроили дрифт на проезжей части
Краснодарский край Елена Лободина
В сеть попало видео дрифта на проезжей части в Сочи, который устроили автомобили свадебного кортежа
Инцидент произошел в районе Олимпийского парка. Дрифт засняли очевидцы. На кадрах видно, два автомобиля дрифтуют, выезжают на встречную полосу, совершают опасные маневры.
В ОГИБДД УВД по Сочи сообщили, что нарушителей нашли и наказали. В результате произошедшего никто не пострадал.
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