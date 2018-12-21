В Сочи участники свадебного кортежа устроили дрифт на проезжей части

В сеть попало видео дрифта на проезжей части в Сочи, который устроили автомобили свадебного кортежа

Инцидент произошел в районе Олимпийского парка. Дрифт засняли очевидцы. На кадрах видно, два автомобиля дрифтуют, выезжают на встречную полосу, совершают опасные маневры.