Адвокат назвал стрельбу на свадьбе в Адыгее не хулиганством, а частью традиции

Адвокат Заур Татлок настаивает на прекращении уголовного преследования в отношении его подзащитного Руслана Беретаря, который подозревается в стрельбе во время свадьбы в Адыгее

В отношении 34-летнего жителя Теучежского района возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). По версии следствия, молодой человек стрелял в воздух из охолощенного оружия ИЖ 161 ПС, находясь в автомобиле свадебного кортежа. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Адвокат Заур Татлок считает, что в действиях свадебного стрелка нет состава уголовного преступления, и настаивает на его отмене. Соответствующую жалобу адвокат направил в Тахтамукайский районный суд, ее рассмотрение назначено на 17 декабря.

«Даже если допустить наличие в его действиях признаков противоправного деяния, то в этом случае подлежит применение ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ. Во-первых, оружие, из которого стрелял мой подзащитный, является не огнестрельным, а охолощенным, которое предназначено для использования при осуществлении культурной и образовательной деятельности с возможностью имитации выстрела из него патроном светозвукового действия, а не огнестрельным. Во-вторых, он следовал адыгским традициям, а не сознательно нарушал общественный порядок. Оно выражается в явном неуважении к обществу. В данном случае этого нет. Стрельба на свадьбе могла возмутить только тех, кто не знаком с адыгскими свадебными обрядами», — рассказал порталу Юга.ру Заур Татлок.

Он привел в пример ряд произведений одного из основоположников адыгской этнографии и исторической науки Хан-Гирея, а также известного поэта Исхака Машбаша, которые описали случаи стрельбы как часть обряда. Еще одним смягчающим обстоятельством адвокат называет первую группу инвалидности своего подзащитного.

Как сообщали Юга.ру, в соцсетях появилось видео свадебного кортежа, участники которого открыли стрельбу. Это произошло 13 октября, около 17:30 в поселке Яблоновском около ЖК «Космос». Полиция начала проверку.