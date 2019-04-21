Невеста пострадала в ДТП со свадебным кортежем на Кубани

В Славянска-На-Кубани 20 апреля произошла автомобильная авария с участием машины из свадебного кортежа

Авария случилась в 14:50 на углу улиц Победы и Партизанской. 51-летний водитель автомобиля Lada Vesta проехал на красный сигнал светофора и врезался в машину Opel Astra.

В результате пострадали девушки 18 и 20 лет, которые ехали в отечественной легковушке, а также водитель иномарки. Позже за помощью медиков обратился 23-летний пассажир Vesta. Все пострадавшие получили травмы разной степени тяжести, рассказала порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Перед сезоном свадеб в краевом управлении ГИБДД попросили водителей, несмотря на торжественное событие, не забывать о необходимости соблюдать правила дорожного движения.