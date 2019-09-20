В Краснодаре участник свадебного кортежа стрелял в воздух из машины с чеченскими номерами
Краснодарская полиция назначила проверку после стрельбы одного из участников свадебного кортежа
Вечером 19 сентября в соцсетях появилось видео, на котором мужчина за рулем автомобиля Mercedes с чеченскими номерами стреляет в воздух из пистолета. Это произошло возле парка «Краснодар» на улице Восточно-Кругликовской во время движения свадебного кортежа.
Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал порталу Юга.ру, что полиция назначила проверку. Рано утром 20 сентября на улице Мачуги сотрудники ДПС остановили указанную машину и задержали 30-летнего местного жителя. Сейчас его опрашивают. Кроме того, его привлекли к административной ответственности за управление машиной с затонированными передними стеклами.
По результатам проверки действиям водителя дадут правовую оценку.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.