В Краснодаре участник свадебного кортежа стрелял в воздух из машины с чеченскими номерами

Краснодарский край

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Краснодарская полиция назначила проверку после стрельбы одного из участников свадебного кортежа

Вечером 19 сентября в соцсетях появилось видео, на котором мужчина за рулем автомобиля Mercedes с чеченскими номерами стреляет в воздух из пистолета. Это произошло возле парка «Краснодар» на улице Восточно-Кругликовской во время движения свадебного кортежа.

Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал порталу Юга.ру, что полиция назначила проверку. Рано утром 20 сентября на улице Мачуги сотрудники ДПС остановили указанную машину и задержали 30-летнего местного жителя. Сейчас его опрашивают. Кроме того, его привлекли к административной ответственности за управление машиной с затонированными передними стеклами.

По результатам проверки действиям водителя дадут правовую оценку.

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Как сообщали Юга.ру, на Кубани и в Адыгее иногда открывают стрельбу на свадьбах. В ноябре 2018 года полиция Адыгеи нашла мужчину, который устроил стрельбу на свадьбе в поселке Яблоновском. В Краснодаре в 2017 году свадебный кортеж выехал на встречку и мешал движению автомобилей.

Краснодар Полиция Стрельба

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