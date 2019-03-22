Магнолии, цветущие лужайки, зеркальные кадки. Как выглядит парк «Краснодар» ранней весной

В марте на территории парка «Краснодар» установили зеркальные кадки с магнолиями, оливами и камелиями. Фотограф Юга.ру отправилась посмотреть, как он сейчас выглядит.

В сентябре 2017 года в Краснодаре появился новый парк — современный, большой, красивый и быстро ставший невероятно популярным. Жители города массово отправились гулять и фотографироваться в нем, Илья Варламов назвал «самым крутым парком в Замкадье», а издание Forbes — «новым даром для Краснодара». Forbes также назвал Сергея Галицкого филантропом года — только на парк рядом со стадионом «Краснодар» бизнесмен потратил около 4 млрд рублей личных средств.

Архитекторы, скульпторы и общественники анализировали его плюсы и минусы, урбанист и автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман рассказал, что в нем не так.

В январе 2019 года в парке открылось первое кафе, а почти сразу же вслед за ним — бургерная. Сейчас в некоторых частях парка ведутся строительные и монтажные работы, но подробности о том, что еще появится здесь в ближайшем будущем, руководство пока не раскрывает.