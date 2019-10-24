Пенсионер на «зебре» сбил двухлетнего ребенка в Сочи

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи 23 октября 84-летний местный житель сбил на легковушке ребенка

ДТП произошло в 19:35 на улице Полтавской, недалеко от дома № 25. Двухлетний ребенок вместе с отцом переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время водитель автомобиля ВАЗ-2104 наехал на него.

В результате ДТП ребенок получил различные травмы. Его доставили в больницу, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

Юга.ру писали о других ДТП, в которых сбивали детей. Так, 22 августа восьмилетний ребенок получил растяжение связок после того, как его сбила машина в Сочи. Еще одного ребенка сбили в Адлерском районе несколькими днями ранее. Водитель мопеда наехал на него на «зебре». 

А в октябре депутат гордумы Новороссийска и гендиректор ФК «Черноморец» Виталий Бут сбил девочку на пешеходном переходе и уехал с места происшествия. Через несколько дней партия «Единая Россия» приостановила его членство, а затем он досрочно сложил с себя полномочия. На Бута составили три административных протокола. 

Дети ДТП Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Пенсионер на «зебре» сбил двухлетнего ребенка в Сочи
Правительство одобрило возвращение пива на стадионы. Власти говорят об этом почти 10 лет
Новороссийский «Кубаньжилстрой» экс-депутата гордумы признан банкротом
В Сочи выявили махинации с ввозом иномарок через Абхазию
В Третьяковке нашли картину, похищенную из Грозного во время чеченской войны. Ее вернут в Чечню
Ахмеда Билалова выдворят из США за просроченную визу. В России он числится в розыске

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале