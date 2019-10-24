Пенсионер на «зебре» сбил двухлетнего ребенка в Сочи

ДТП произошло в 19:35 на улице Полтавской, недалеко от дома № 25. Двухлетний ребенок вместе с отцом переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время водитель автомобиля ВАЗ-2104 наехал на него.

В результате ДТП ребенок получил различные травмы. Его доставили в больницу, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.