Пенсионер на «зебре» сбил двухлетнего ребенка в Сочи
В Сочи 23 октября 84-летний местный житель сбил на легковушке ребенка
ДТП произошло в 19:35 на улице Полтавской, недалеко от дома № 25. Двухлетний ребенок вместе с отцом переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время водитель автомобиля ВАЗ-2104 наехал на него.
В результате ДТП ребенок получил различные травмы. Его доставили в больницу, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
Юга.ру писали о других ДТП, в которых сбивали детей. Так, 22 августа восьмилетний ребенок получил растяжение связок после того, как его сбила машина в Сочи. Еще одного ребенка сбили в Адлерском районе несколькими днями ранее. Водитель мопеда наехал на него на «зебре».
А в октябре депутат гордумы Новороссийска и гендиректор ФК «Черноморец» Виталий Бут сбил девочку на пешеходном переходе и уехал с места происшествия. Через несколько дней партия «Единая Россия» приостановила его членство, а затем он досрочно сложил с себя полномочия. На Бута составили три административных протокола.
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