Пьяный депутат и гендиректор новороссийского ФК «Черноморец» сбил ребенка и скрылся — СМИ

04.10.19 ДТП ул. Г. Десантников 15, напротив Южного парка сбили школьника на ПП. Водитель машины рендж Ровер Т777НВ 93 сбил девочку на пешеходе возле 10 школы и уехал. Со слов очевидцев водитель в соседнем дворе зацепил Мерседес. Девочку госпитализировали. Новость от подписчиков