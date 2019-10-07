Пьяный депутат и гендиректор новороссийского ФК «Черноморец» сбил ребенка и скрылся — СМИ

6 октября СМИ сообщили, что депутат гордумы Новороссийска и гендиректор ФК «Черноморец» Виталий Бут сбил девочку на пешеходном переходе и уехал с места происшествия

Инцидент произошел 4 октября в Новороссийске на улице Героев-десантников напротив Южного парка. В инстаграме «ДТП Новороссийска» сообщили, что водитель Range Rover сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре», и уехал. Ребенка госпитализировали.

ДТП, попавшее на запись камеры видеорегистратора, распространилось по соцсетям. По сообщениям очевидцев, виновник аварии был пьян, он не стал выходить из машины и через несколько минут уехал с места происшествия.

РЕН ТВ сообщило, что за рулем иномарки был депутат гордумы Новороссийска, гендиректор футбольного клуба «Черноморец» Виталий Бут. По данным телеканала, полицейские задержали депутата, против него возбудили два уголовных дела — за вождение в нетрезвом виде и оставление места ДТП. В сети появилось видео, на котором Бут говорит, что за рулем был не он, а его водитель.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю и ГИБДД Кубани порталу Юга.ру отказались комментировать ситуацию.