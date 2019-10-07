Пьяный депутат и гендиректор новороссийского ФК «Черноморец» сбил ребенка и скрылся — СМИ
6 октября СМИ сообщили, что депутат гордумы Новороссийска и гендиректор ФК «Черноморец» Виталий Бут сбил девочку на пешеходном переходе и уехал с места происшествия
Инцидент произошел 4 октября в Новороссийске на улице Героев-десантников напротив Южного парка. В инстаграме «ДТП Новороссийска» сообщили, что водитель Range Rover сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре», и уехал. Ребенка госпитализировали.
ДТП, попавшее на запись камеры видеорегистратора, распространилось по соцсетям. По сообщениям очевидцев, виновник аварии был пьян, он не стал выходить из машины и через несколько минут уехал с места происшествия.
РЕН ТВ сообщило, что за рулем иномарки был депутат гордумы Новороссийска, гендиректор футбольного клуба «Черноморец» Виталий Бут. По данным телеканала, полицейские задержали депутата, против него возбудили два уголовных дела — за вождение в нетрезвом виде и оставление места ДТП. В сети появилось видео, на котором Бут говорит, что за рулем был не он, а его водитель.
В ГУ МВД России по Краснодарскому краю и ГИБДД Кубани порталу Юга.ру отказались комментировать ситуацию.
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Кто такой Виталий Бут
Виталий Бут — российский футболист, депутат. Родился 16 ноября 1972 года в Новороссийске. Выступал за московские клубы «Локомотив» и «Динамо», тульский «Арсенал» и новороссийский «Черноморец». В составе молодежной сборной СССР стал бронзовым призером чемпионата мира.
С 2007 года работал в структурах «Газпрома». В 2009-м стал генеральным директором ФК «Черноморец», однако через год покинул пост и перешел на должность директора новороссийского филиала ОАО «Краснодаркрайгаз». В 2015 году стал депутатом гордумы Новороссийска. Возглавляет городскую федерацию футбола. В 2016 году возглавил совет директоров «Черноморца», а в октябре 2018 года вновь стал гендиректором клуба.
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04.10.19 ДТП ул. Г. Десантников 15, напротив Южного парка сбили школьника на ПП. Водитель машины рендж Ровер Т777НВ 93 сбил девочку на пешеходе возле 10 школы и уехал. Со слов очевидцев водитель в соседнем дворе зацепил Мерседес. Девочку госпитализировали. Новость от подписчиков #nvrsk_road #nvrsk #dtpnvrsk #дтпнврск #lovenvrsk #typicalnvrsk #дтпновороссийск #новороссийск #анапа #геленджик #кабардинка #крымск #абинск #краснодар #краснодарскийкрай #mvd_nvrsk #gibdd_nvrsk
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