«Единая Россия» приостановила членство депутата, который сбил девочку в Новороссийске
Партия «Единая Россия» в Новороссийске 7 октября приостановила членство депутата, который наехал на ребенка на пешеходном переходе
В Новороссийске 4 октября Range Rover сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе. По словам очевидцев, водитель был пьян. Он не стал выходить из машины и уехал с места ДТП. Позже в СМИ появилась информация о том, что за рулем внедорожника был депутат гордумы Новороссийска, генеральный директор ФК «Черноморец» Виталий Бут. Утром 7 октября в региональных управлениях МВД и ГИБДД отказались комментировать ситуацию.
Однако днем на сайте «Единой России» опубликовали сообщение о том, что политсовет партии в Новороссийске приостановил членство депутата гордумы Виталия Бута.
«По факту ДТП проводится проверка. Президиум регионального отделения "Единой России" держит ситуацию на контроле», — прокомментировали в пресс-службе партии.
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