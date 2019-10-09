В Новороссийске сбивший ребенка депутат Бут сложил полномочия

Краснодарский край

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Депутат гордумы Новороссийска Виталий Бут досрочно сложил с себя полномочия

Гордума 9 октября удовлетворила заявление Бута о досрочном сложении полномочий, говорится в материалах думы. Он был депутатом по одномандатному избирательному округу №16.

Уточняется, что Бут написал заявление о сложении с себя полномочий по собственному желанию. 

ДТП с участием Бута, который также является гендиректором ФК «Черноморец», произошло днем 4 октября. Range Rover сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Инцидент засняли камеры видеорегистратора. По словам очевидцев, водитель иномарки был пьян. Он не стал выходить из машины и уехал с места аварии. Ребенка с травмами доставили в больницу.

7 октября «Единая Россия» приостановила его членство. 8 октября стало известно, что Бута арестовали на двое суток, на него составили три административных материала.

«Единая Россия» ДТП Новороссийск Партийная деятельность Происшествия

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