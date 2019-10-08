В Новороссийске арестовали депутата, который сбил девочку и скрылся с места ДТП

Краснодарский край

Распечатать

Полиция арестовала депутата гордумы Новороссийска, гендиректора ФК «Черноморец» Виталия Бута, который сбил ребенка на пешеходном переходе

ДТП произошло днем 4 октября. Range Rover сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Инцидент засняли камеры видеорегистратора. По словам очевидцев, водитель иномарки был пьян. Он не стал выходить из машины и уехал с места аварии. Ребенка с травмами доставили в больницу.

Выяснилось, что за рулем внедорожника был депутат гордумы Новороссийска, бывший футболист и генеральный директор ФК «Черноморец» Виталий Бут. 7 октября «Единая Россия» приостановила его членство.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю ситуацию ранее не комментировали, а 8 октября стало известно, что Бута арестовали на двое суток. На него составили три административных материала — ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (Оставление водителем места ДТП), ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего), и ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (Непрохождение медосвидетельствования). Материалы направлены в суд для принятия процессуального решения, сообщили 8 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Дети ДТП Новороссийск Происшествия

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Новороссийске арестовали депутата, который сбил девочку и скрылся с места ДТП
На Кубани ищут пропавшую женщину в розовой мастерке
Экс-глава департамента архитектуры Краснодара избежал наказания за преступление 2007 года
Боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном
Жители Кубани могут наблюдать метеорный поток Дракониды в ночь на 9 октября
Дизайнеры Адыгеи и Испании создадут площадку для совместных модных проектов

Лента новостей

«Российский "Твин Пикс"»

После программы Малахова дело об убийстве девочки на Кубани передали в центральный аппарат СК

Бывший мэр Сочи Пахомов перейдет в руководство «Лукойла» на юге

Запуск грузовых поездов в Крым отложат из-за обнаружения античной усадьбы

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале