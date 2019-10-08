В Новороссийске арестовали депутата, который сбил девочку и скрылся с места ДТП

ДТП произошло днем 4 октября. Range Rover сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Инцидент засняли камеры видеорегистратора. По словам очевидцев, водитель иномарки был пьян. Он не стал выходить из машины и уехал с места аварии. Ребенка с травмами доставили в больницу.

Выяснилось, что за рулем внедорожника был депутат гордумы Новороссийска, бывший футболист и генеральный директор ФК «Черноморец» Виталий Бут. 7 октября «Единая Россия» приостановила его членство.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю ситуацию ранее не комментировали, а 8 октября стало известно, что Бута арестовали на двое суток. На него составили три административных материала — ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (Оставление водителем места ДТП), ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего), и ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (Непрохождение медосвидетельствования). Материалы направлены в суд для принятия процессуального решения, сообщили 8 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.