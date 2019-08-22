Восьмилетний ребенок получил растяжение связок после того, как его сбила машина в Сочи

Еще одного ребенка сбили в Адлерском районе 20 августа. Водитель мопеда наехал на него на «зебре». Виновника ДТП разыскивают.

Пострадавшего доставили в больницу. Ребенок получил ушибы, ссадины, растяжение связок голеностопного сустава. Ему назначили амбулаторное лечение, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

ДТП случилось в 18:55 на улице Московской в районе дома 18. 52-летний водитель Opel Antara наехал на ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

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