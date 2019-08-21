Мопедист в Сочи сбил на «зебре» ребенка и скрылся

ДТП случилось в 18:58 на улице Ленина, в районе дома 102. Водитель мопеда наехал на ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. После столкновения мопедист скрылся. Ребенок получил ушибы и ссадины, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

Водитель в полицию не обратился. Его разыскивают. Всех, кто знает что-либо о мужчине и его мопеде, просят сообщить в дежурную часть полиции по номерам: 8 (862) 268-00-03, 8 (988) 142-97-98 или по телефону 02 (102 с мобильного телефона).