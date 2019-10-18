В Сочи до конца года пообещали завершить 12 долгостроев
В Сочи нашли инвестора для завершения долгостроя ЖК «Курортный»
Какие проблемы были с ЖК «Курортный»? Жилой комплекс находится на улице Ленина в Адлерском районе. Первоначальный застройщик в 2014 году получил разрешение на строительство 50 трехэтажных домов. При этом по факту во многих домах оказалось от пяти до семи этажей. Во время строительства компания нарушала технологии, что приводило к оползням. В итоге микрорайон оставался без воды. Из-за этого мэрия решила отменить разрешение на строительство жилого комплекса.
В декабре 2015 года судебный пристав возбудил исполнительное производство в отношении ЖК «Курортный» из-за нарушения градостроительного законодательства. Суд наложил запрет на размещение в СМИ объявлений о продаже квартир.
Кроме того, в 2016 году власти курорта потребовали от застройщика погасить более 370 млн рублей долгов по арендной плате. Через суд мэрия попросила расторгнуть договор аренды. В итоге жилой комплекс не ввели в эксплуатацию из-за множества нарушений при строительстве.
Читайте также:
Как обстоит ситуация в долгостроями в Краснодарском крае? По данным на июль 2019 года, на Кубани начитывали 227 долгостроев. Заявления о банкротстве подали в суд против 39 застройщиков.
В регионе для решения проблем обманутых дольщиков начали привлекать инвесторов. Их должны искать главы муниципалитетов. Инвестиционно непривлекательные объекты планируют достраивать за счет краевого бюджета — для этого в регионе создают специальный фонд, а их застройщиком будет специально созданная госкомпания. На эти цели в 2019 году уже направили из бюджета края 1,5 млрд рублей.
Губернатор Кубани Вниамин кондратьев в августе пообещал начать работы на всех долгостроях региона в течение двух лет.
Кто достроит дома в ЖК «Курортный»? Первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко 17 октября сообщил, что для завершения этого жилого комплекса найден инвестор — компания «Альпика-Групп». Ее руководитель Шамиль Нунаев пообещал, что до нового года будут закончены 12 домов.
Алексеенко добавил, что большинство долгостроев в Сочи закончат при поддержке краевого Фонда содействия дольщикам.
Всего за последние полтора года на курорте достроили восемь домов. Сейчас в реестре проблемных домов 20 объектов, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.