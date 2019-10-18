В Сочи до конца года пообещали завершить 12 долгостроев

Какие проблемы были с ЖК «Курортный»? Жилой комплекс находится на улице Ленина в Адлерском районе. Первоначальный застройщик в 2014 году получил разрешение на строительство 50 трехэтажных домов. При этом по факту во многих домах оказалось от пяти до семи этажей. Во время строительства компания нарушала технологии, что приводило к оползням. В итоге микрорайон оставался без воды. Из-за этого мэрия решила отменить разрешение на строительство жилого комплекса.

В декабре 2015 года судебный пристав возбудил исполнительное производство в отношении ЖК «Курортный» из-за нарушения градостроительного законодательства. Суд наложил запрет на размещение в СМИ объявлений о продаже квартир.

Кроме того, в 2016 году власти курорта потребовали от застройщика погасить более 370 млн рублей долгов по арендной плате. Через суд мэрия попросила расторгнуть договор аренды. В итоге жилой комплекс не ввели в эксплуатацию из-за множества нарушений при строительстве.