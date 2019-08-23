Кондратьев пообещал начать работы на всех долгостроях Кубани в течение двух лет

Власти Краснодарского края намерены в течение двух лет начать работы на всех долгостроях в регионе

«По сути — механизмы найдены. Осталось определиться с источниками финансирования. В течение двух лет по всем долгостроям будут возобновлены работы», — приводит слова губернатора пресс-служба краевой администрации.

Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в ходе рабочей поездки с зампредседателя правительства РФ Виталием Мутко по Краснодару. В рамках поездки обсуждались механизмы завершения долгостроев.

От напомнил, что в крае создали межведомственную комиссию, и алгоритм действий по каждому дому ищется в ручном режиме. В результате, по словам Кондратьева, порядка семи тысяч человек удалось исключить из числа обманутых дольщиков. А опыт края в предоставлении компенсационных участков инвесторам для завершения долгостроев Мутко поручил изучить гендиректору Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Александру Плутнику.

Как писали Юга.ру, в 2017 году Кондратьев ставил задачу достроить все проблемные дома к концу 2020 года. Тогда в краевом реестре числились более 800 обманутых участников долевого строительства и порядка 60 проблемных объектов.

Для решения проблем обманутых дольщиков стали привлекать инвесторов, их поиски губернатор поручил главам муниципалитетов. А инвестиционно непривлекательные объекты планируют достраивать за счет краевого бюджета — для этого в регионе создают специальный фонд, а застройщиком их будет специально созданная госкомпания. На эти цели в 2019 году уже направили из бюджета края 1,5 млрд рублей. На завершение самых «кричащих» объектов Кондратьев попросил у Мутко более 3 млрд рублей софинансирования из средств Фонда защиты прав дольщиков.