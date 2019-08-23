При этом Кондратьев сообщил, что на завершение самых «кричащих» объектов необходимо более 3 млрд рублей, и попросил у Мутко поддержки федерации — софинансирования из средств Фонда защиты прав дольщиков.

Почему понадобилась помощь? Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе совместного с Мутко объезда долгострое Краснодара сообщил, что в регионе планомерно решаются проблемы дольщиков: составлен реестр долгостроев, активно идет поиск инвесторов. Инвестиционно непривлекательные объекты планируют достраивать за счет краевого бюджета — для этого в регионе создают специальный фонд, а застройщиком их будет специально созданная госкомпания. На эти цели в 2019 году уже направили из бюджета края 1,5 млрд рублей.

«Мы готовы вас поддержать. Впервые в этом году выделили 16 млрд рублей на достройку домов по всей стране. Но нужно чтобы дома были обследованы, процедура банкротства проведена, чтобы был понятен объем необходимых средств. Когда есть заказчик в лице фонда края, есть подрядчик, мы готовы выделить деньги на условиях софинансирования», — цитирует Мутко пресс-служба краевой администрации.

О каком фонде и каких 16 млрд рублей идет речь? В России существует Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства (Фонд защиты прав дольщиков). Согласно новому законодательству, он будет выплачивать компенсации, если застройщик нарушил обязательств перед гражданами.

Средства фонда — это страховые премии по договору страхования/поручительства за исключением части, которую удерживает страховщик (банк). А в мае правительство решило докапитализировать фонд и выделило на это из федерального бюджета 16 млрд рублей. Их планируют распределить между 37 субъектами страны.

Каким долгостроям помогут за счет этой поддержки? В апреле, когда Кондратьев озвучивал планы о достройке проблемных домов с помощью муниципального предприятия, в качестве пилотных проектов назывались — ЖК «Форт Карасун», ЖК «Талисман» и ЖК «Южный» в Краснодаре.

Сегодня Кондратьев назвал первыми жилыми комплексами, кому нужна поддержка и которые достроит специальное предприятие — «Иван-да-Марья», «Снежная королева», «Парусная регата» и «Дом Романовых». С 2016 года свои квартиры здесь ждут около 1200 человек.

Пресс-служба вице-премьера в свою очередь перечислила восемь жилых комплексов и ометила, что «по шести из них есть возможность привлечения федерального бюджета» — «Иван-да-Марья», «Снежная королева», «Парусная регата» и «Дом Романовых», «Мир», «Заря», «Луч» и «Радуга».