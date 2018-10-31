В Сочи по вине пристава 50 человек купили квартиры в незаконно строящемся доме

В Сочи судебного пристава обвиняют в халатности

По версии следствия, в декабре 2015 года 40-летний судебный пристав возбудил исполнительно производство в отношении ЖК «Курортный» из-за нарушения им градостроительного законодательства. Суд наложил запрет на размещение в СМИ объявлений о продаже квартир.

Сотрудник ФССП вовремя не отправил в управление Росреестра постановление о запрете регистрационных действий на объекты недвижимости в строящемся жилом комплексе, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Руководство ЖК продолжило продавать квартиры в доме, который долгое время не строился. С декабря 2015 года по май 2016 года договоры долевого участия заключили 50 человек. Теперь они не могут получить свидетельства о праве собственности на недвижимость. Жилой комплекс не вводится в эксплуатацию из-за множества нарушений при его строительстве.

Пристава обвиняют по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность). Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу.