В Сочи по вине пристава 50 человек купили квартиры в незаконно строящемся доме

Краснодарский край

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В Сочи судебного пристава обвиняют в халатности

По версии следствия, в декабре 2015 года 40-летний судебный пристав возбудил исполнительно производство в отношении ЖК «Курортный» из-за нарушения им градостроительного законодательства. Суд наложил запрет на размещение в СМИ объявлений о продаже квартир.

Сотрудник ФССП вовремя не отправил в управление Росреестра постановление о запрете регистрационных действий на объекты недвижимости в строящемся жилом комплексе, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Руководство ЖК продолжило продавать квартиры в доме, который долгое время не строился. С декабря 2015 года по май 2016 года договоры долевого участия заключили 50 человек. Теперь они не могут получить свидетельства о праве собственности на недвижимость. Жилой комплекс не вводится в эксплуатацию из-за множества нарушений при его строительстве.

Пристава обвиняют по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность). Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу.

Обманутые дольщики Сочи Строительство Судебные приставы УФССП
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