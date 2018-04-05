Власти Кубани поручили поиск инвесторов для завершения долгостроев главам на местах
В Краснодаре на заседании межведомственной комиссии по защите прав участников долевого строительства обсудили ситуацию с долгостроями
Как сообщил вице-губернатор Андрей Алексеенко, с 2016 года в рамках работы межведомственной комиссии уже сданы 42 проблемных дома. Из регионального реестра исключено 13 многоэтажек, утверждено 76 дорожных карт — планов стабилизации ситуации на подобных объектах.
Сейчас на контроле комиссии находятся 167 объектов в стадии строительства, которые расположены на территории 14 муниципальных образований. Инвесторы для 35 из них найдены. При этом, по словам Алексеенко, на местах не всегда оперативно и грамотно подходят к вопросам контроля долевого строительства.
«У меня складывается впечатление, что некоторые главы городов Краснодарского края не до конца осознают важность и актуальность решения проблемы обманутых дольщиков. А ведь эта работа ведется по поручению президента России и находится на личном контроле губернатора», — подчеркнул вице-губернатор.
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Он уточнил, что в частности, не выполняется указание о ежеквартальном представлении сведений в проект дорожной карты Кубани, муниципалитеты не вносят в нее свои предложения и уточнения, но продолжают регулярно безосновательно переносить сроки сдачи проблемных объектов. В пример он привел Сочи и Краснодар.
В свою очередь первый зампрокурора края Владислав Малкин призвал краевой департамент по надзору в строительной сфере более активно проводить надзорную деятельность и объединить в один список все проблемные объекты: и те, где есть нарушения по ФЗ-214, и самострои, и ЖСК.
Алексеенко и Малкин поручили главам муниципалитетов взять под личный контроль поиск и привлечение инвесторов для завершения проблемных строек. Кроме того, они призвали провести инвентаризацию свободных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и зарезервировать их для инвесторов, которые готовы будут завершить долгострои в случае принятия закона о компенсациях им, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
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