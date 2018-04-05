Власти Кубани поручили поиск инвесторов для завершения долгостроев главам на местах

В Краснодаре на заседании межведомственной комиссии по защите прав участников долевого строительства обсудили ситуацию с долгостроями

Как сообщил вице-губернатор Андрей Алексеенко, с 2016 года в рамках работы межведомственной комиссии уже сданы 42 проблемных дома. Из регионального реестра исключено 13 многоэтажек, утверждено 76 дорожных карт — планов стабилизации ситуации на подобных объектах.

Сейчас на контроле комиссии находятся 167 объектов в стадии строительства, которые расположены на территории 14 муниципальных образований. Инвесторы для 35 из них найдены. При этом, по словам Алексеенко, на местах не всегда оперативно и грамотно подходят к вопросам контроля долевого строительства.

«У меня складывается впечатление, что некоторые главы городов Краснодарского края не до конца осознают важность и актуальность решения проблемы обманутых дольщиков. А ведь эта работа ведется по поручению президента России и находится на личном контроле губернатора», — подчеркнул вице-губернатор.