Прокурор запросил 19 и 10 лет колонии для обвиняемых в убийстве многодетной матери в Псебае

В Краснодарском краевом суде в сентябре начались прения сторон по уголовному делу об убийстве жительницы поселка Псебай Мостовского района

В мае 2018 года в Псебае жестоко убили мать пятерых детей Наталью Дмитриеву. Ее 19 раз ударили камнем по голове, изнасиловали, а потом задушили. В преступлении обвинили двух местных жителей — 20-летнего Савелия Никифорова и 16-летнего местного жителя, они находятся под арестом.

Делом занималось Главное следственное управление СКР. В ходе следствия выяснилось, что за месяц до убийства оба фигуранта дела совершили не одно преступление. В начале апреля Никифоров с другим сообщником похитил в салоне красоты товар на сумму 105 тыс. рублей.

Спустя несколько дней 16-летний юноша с сообщником ограбили сверстника, отобрав у него куртку, но следователь отдела МВД по Мостовскому району отказалась возбуждать уголовное дело. На нее завели дело за превышение должностных полномочий, его уже передали в суд.