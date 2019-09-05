Прокурор запросил 19 и 10 лет колонии для обвиняемых в убийстве многодетной матери в Псебае
В Краснодарском краевом суде в сентябре начались прения сторон по уголовному делу об убийстве жительницы поселка Псебай Мостовского района
В мае 2018 года в Псебае жестоко убили мать пятерых детей Наталью Дмитриеву. Ее 19 раз ударили камнем по голове, изнасиловали, а потом задушили. В преступлении обвинили двух местных жителей — 20-летнего Савелия Никифорова и 16-летнего местного жителя, они находятся под арестом.
Делом занималось Главное следственное управление СКР. В ходе следствия выяснилось, что за месяц до убийства оба фигуранта дела совершили не одно преступление. В начале апреля Никифоров с другим сообщником похитил в салоне красоты товар на сумму 105 тыс. рублей.
Спустя несколько дней 16-летний юноша с сообщником ограбили сверстника, отобрав у него куртку, но следователь отдела МВД по Мостовскому району отказалась возбуждать уголовное дело. На нее завели дело за превышение должностных полномочий, его уже передали в суд.
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В ноябре 2018-го расследование дела об убийстве женщины было завершено. Впоследствии судебные заседания проходили в закрытом режиме.
5 сентября адвокат Виталий Зубенко, который по инициативе правозащитной организации «Зона права» защищает интересы родственников погибшей, сообщил, что прокурор потребовал назначить 21-летнему подсудимому 19 лет лишения свободы, его 17-летнему подельнику — 10 лет.
По словам юриста, 13 сентября в прениях выступит муж Натальи Дмитриевой, который собирается просить о самом жестком наказании.
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