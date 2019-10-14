В Крыму турист хотел прыгнуть в море с 12-метровой высоты, но упал на скалы
На Черноморском побережье Крыма 12 октября со скалы сорвался 41-летний мужчина
Несчастный случай произошел в 15:55 в районе мыса Большой Атлеш Черноморского района. Отдыхающий хотел прыгнул в море, но не попал в воду, а упал на скалу. Высота, с которой он прыгал, составила 12 метров, расказали порталу Юга.ру в пресс-службе МЧС по Республике Крым.
Мужчина получил травмы и не мог самостоятельно передвигаться. По словам собеседника, к пострадавшему невозможно было подобраться по берегу, поэтому спасатели использовали моторную лодку. На ней мужчину доставили к машине скорой помощи для дальнейшей госпитализации.
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Юга.ру писали и о других случаях, когда туристы падали со скал в Крыму. Так, 2 мая 2018 года со скал Ай-Петри сорвался пенсионер. Он получил травмы разной степени тяжести. Через несколько дней на полуострове при падении со скалы 11-летний ребенок сломал позвоночник. В июне того же года мужчина упал со скалы в море и погиб. В декабре спасатели эвакуировали со скалы в Крыму 33-летнюю жительницу Москвы, которая получила травмы и не смогла сама передвигаться.
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