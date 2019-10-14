В Крыму турист хотел прыгнуть в море с 12-метровой высоты, но упал на скалы

Несчастный случай произошел в 15:55 в районе мыса Большой Атлеш Черноморского района. Отдыхающий хотел прыгнул в море, но не попал в воду, а упал на скалу. Высота, с которой он прыгал, составила 12 метров, расказали порталу Юга.ру в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Мужчина получил травмы и не мог самостоятельно передвигаться. По словам собеседника, к пострадавшему невозможно было подобраться по берегу, поэтому спасатели использовали моторную лодку. На ней мужчину доставили к машине скорой помощи для дальнейшей госпитализации.