В Крыму кубанская семья с детьми заплыла в расщелину и застряла между скал

В Крыму в начале сентября во время шторма в Черном море спасатели помогли 13 отдыхающим за сутки

За день 8 сентября сотрудники ГУ МЧС по Крыму получили семь заявок от туристов. В результате из воды были спасены 13 человек, в том числе 2 ребенка.

Один из случаев произошел в 15:20 в селе Курортном Ленинского района. В одной из бухт Генеральских пляжей семью с двумя детьми течением уносило в штормовое море. Туристы забрались в расщелину между камнями и пытались удержаться на плаву. Один из отдыхающих попытался оказать им помощь, но также застрял.

Прибывшие на место спасатели-водолазы доставили на берег девятилетнего мальчика, его сестру и родителей, а также мужчину, который хотел помочь им. Спасенными оказались семья из Краснодарского края и уроженец Оренбургской области.

Другие случаи, когда отдыхающие из-за шторма не могли самостоятельно выбраться из моря, произошли в Саках, Ялте, Алуште, Оленевке, Отрадном. Никому из спасенных помощь медиков не понадобилась, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.

«Большинство пострадавших оказались в подобной ситуации из-за пренебрежения элементарными правилами безопасности на воде. Особенно опасно плавать в море при сильном ветре, даже людям с хорошей физической подготовкой», — прокомментировал начальник МЧС региона Александр Еремеев.