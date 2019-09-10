В Крыму кубанская семья с детьми заплыла в расщелину и застряла между скал
В Крыму в начале сентября во время шторма в Черном море спасатели помогли 13 отдыхающим за сутки
За день 8 сентября сотрудники ГУ МЧС по Крыму получили семь заявок от туристов. В результате из воды были спасены 13 человек, в том числе 2 ребенка.
Один из случаев произошел в 15:20 в селе Курортном Ленинского района. В одной из бухт Генеральских пляжей семью с двумя детьми течением уносило в штормовое море. Туристы забрались в расщелину между камнями и пытались удержаться на плаву. Один из отдыхающих попытался оказать им помощь, но также застрял.
Прибывшие на место спасатели-водолазы доставили на берег девятилетнего мальчика, его сестру и родителей, а также мужчину, который хотел помочь им. Спасенными оказались семья из Краснодарского края и уроженец Оренбургской области.
Другие случаи, когда отдыхающие из-за шторма не могли самостоятельно выбраться из моря, произошли в Саках, Ялте, Алуште, Оленевке, Отрадном. Никому из спасенных помощь медиков не понадобилась, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.
«Большинство пострадавших оказались в подобной ситуации из-за пренебрежения элементарными правилами безопасности на воде. Особенно опасно плавать в море при сильном ветре, даже людям с хорошей физической подготовкой», — прокомментировал начальник МЧС региона Александр Еремеев.
Отметим, что на полуострове с 8 сентября действует экстренное предупреждение из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 22-25 м/с.
За последний месяц у крымского побережья Черного моря произошло еще несколько несчастных случаев. В середине августа там утонули два дайвера, еще двух мужчин на байдарках унесло в море, их удалось спасти. В начале сентября в Судаке волной перевернуло прогулочный катер с 14 человеками на борту. Один из них пропал в море. А 8 сентября во время шторма шесть человек погибли и один пропал без вести.
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