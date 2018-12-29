В Крыму сорвалась со скалы туристка из Москвы
Спасатели эвакуировали со скалы в Крыму 33-летнюю жительницу Москвы, которая получила травмы и не смогла сама передвигаться
Инцидент произошел 28 декабря около восточного обрыва ущелья Шайтан-Дере. В спасательную службу позвонила десятилетняя дочь пострадавшей, которая осталась на скале.
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Спасатели проложили страховочные перила из веревок и поднялись туда, куда упала женщина. Ей оказали первую помощь и эвакуировали на носилках со скального рельефа в безопасное место. После этого пострадавшую передали медикам.
Дочь туристки тоже доставили в безопасное место.
«Девочка держалась очень храбро, не растерялась, сама вызвала спасателей и рассказала о своем примерном местонахождении», — рассказали «Интерфакс-Юг» в пресс-службе крымского отделения МЧС.
Поисково-спасательные работы длились в течение трех часов.
Как сообщали Юга.ру, в августе в Крыму в районе мыса Малый Атлеш со скалы сорвалась 31-летняя туристка из Липецка, ее спасли сотрудники МЧС.
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