В Крыму сорвалась со скалы туристка из Москвы

Крым

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Спасатели эвакуировали со скалы в Крыму 33-летнюю жительницу Москвы, которая получила травмы и не смогла сама передвигаться

Инцидент произошел 28 декабря около восточного обрыва ущелья Шайтан-Дере. В спасательную службу позвонила десятилетняя дочь пострадавшей, которая осталась на скале. 

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Спасатели проложили страховочные перила из веревок и поднялись туда, куда упала женщина. Ей оказали первую помощь и эвакуировали на носилках со скального рельефа в безопасное место. После этого пострадавшую передали медикам. 

Дочь туристки тоже доставили в безопасное место.

«Девочка держалась очень храбро, не растерялась, сама вызвала спасателей и рассказала о своем примерном местонахождении», — рассказали «Интерфакс-Юг» в пресс-службе крымского отделения МЧС.

Поисково-спасательные работы длились в течение трех часов.

Как сообщали Юга.ру, в августе в Крыму в районе мыса Малый Атлеш со скалы сорвалась 31-летняя туристка из Липецка, ее спасли сотрудники МЧС. 

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