В Крыму сорвалась со скалы туристка из Москвы

Спасатели эвакуировали со скалы в Крыму 33-летнюю жительницу Москвы, которая получила травмы и не смогла сама передвигаться

Инцидент произошел 28 декабря около восточного обрыва ущелья Шайтан-Дере. В спасательную службу позвонила десятилетняя дочь пострадавшей, которая осталась на скале.

Спасатели проложили страховочные перила из веревок и поднялись туда, куда упала женщина. Ей оказали первую помощь и эвакуировали на носилках со скального рельефа в безопасное место. После этого пострадавшую передали медикам.

Дочь туристки тоже доставили в безопасное место. «Девочка держалась очень храбро, не растерялась, сама вызвала спасателей и рассказала о своем примерном местонахождении», — рассказали «Интерфакс-Юг» в пресс-службе крымского отделения МЧС.

Поисково-спасательные работы длились в течение трех часов.