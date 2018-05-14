В Крыму при падении со скалы 11-летний ребенок получил перелом позвоночника

Крым

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В Крыму 14 мая недалеко от села Фонтаны со скалы сорвался 11-летний ребенок

Инцидент произошел в районе «Вороньих скал». На место происшествия выехали спасатели и службы экстренного реагирования. Установлено, что ребенок сорвался со скального обрыва высотой 7-9 метров.

Спасатели доставили пострадавшего к машине скорой помощи. Ребенку установили предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытый перелом верхней и нижней челюстей, тупая травма живота, закрытый перелом шейного отдела позвоночника, параорбитальная гематома слева.

Пострадавшего госпитализировали. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии Республиканской детской клинической больницы. Его состояние оценивают как тяжелое, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Республике Крым.

Крым МЧС
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