В Крыму со скал Ай-Петри сорвался пенсионер
В Крыму на туристическом маршруте «Семь вершин» в районе верхней станции канатной дороги на плато Ай-Петри со скал сорвался 61-летний житель Ялты
По предварительной информации, мужчина оступился и упал вниз по склону. Он не мог самостоятельно передвигаться. На место вызвали спасателей.
Специалисты пешком поднялись на плато горы Ай-Петри, установили визуально связь с пострадавшим и с помощью альпинистского снаряжения спустились к туристу. Спасатели оказали пострадавшему мужчине первую помощь. После этого с помощью альпинистского снаряжения его подняли на плато Ай-Петри.
Затем на жестких носилках пострадавшего доставили к автомобилю скорой помощи. Мужчину с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Ливадийскую городскую больницу, сообщает РИА «Новости Крым» со ссылкой на ГУ МЧС России по республике.
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