В Крыму погиб турист, прыгнув со скалы в море

В Крыму 23 июня со скалы в море упал мужчина

Это произошло в поселке Симеиз под Ялтой. Мужчина прыгнул со скалы Дива, однако на поверхность не выплыл. На место вызвали спасателей.

Специалисты с помощью водолазного снаряжения извлекли из воды на берег тело мужчины. Во время падения в воду он получил травмы несовместимые с жизнью, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.