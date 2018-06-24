В Крыму погиб турист, прыгнув со скалы в море
Крым Оксана Васильченко
В Крыму 23 июня со скалы в море упал мужчина
Это произошло в поселке Симеиз под Ялтой. Мужчина прыгнул со скалы Дива, однако на поверхность не выплыл. На место вызвали спасателей.
Специалисты с помощью водолазного снаряжения извлекли из воды на берег тело мужчины. Во время падения в воду он получил травмы несовместимые с жизнью, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.
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