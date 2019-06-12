Женщину с возможным переломом ноги эвакуировали из леса в Сочи

В Сочи 11 июня спасатели помогли выбраться из леса местной жительнице, которая получила травму ноги

В 15:35 спасателям соообщили, что на тропе, проходящей выше слияния рек Агура и Агурчик, упала женщина. Она получила травму ноги, предположительно, перелом, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели прибыли на место на автомобиле повышенной проходимости. Они оказали женщине необходимую помощь. Затем пострадавшую эвакуировали к автомобилю скорой помощи.