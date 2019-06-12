Женщину с возможным переломом ноги эвакуировали из леса в Сочи
В Сочи 11 июня спасатели помогли выбраться из леса местной жительнице, которая получила травму ноги
В 15:35 спасателям соообщили, что на тропе, проходящей выше слияния рек Агура и Агурчик, упала женщина. Она получила травму ноги, предположительно, перелом, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Спасатели прибыли на место на автомобиле повышенной проходимости. Они оказали женщине необходимую помощь. Затем пострадавшую эвакуировали к автомобилю скорой помощи.
Как сообщали Юга.ру, в сочинском лесу, в районе поселка Вишневка, 8 июня пропала 78-летняя женщина. Ее поиски продолжаются.
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