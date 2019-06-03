Спасатели вынесли из леса туристку, пострадавшую на экотропе в Сочи

В Сочи в первые выходные июня 54-летняя туристка упала на Ажекской тропе и повредила ногу, ей потребовалась помощь спасателей

Женщина не смогла идти самостоятельно, поэтому ее знакомая обратилась за помощью, сообщили 3 июня в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели ЮРПСО с врачом скорой помощи доехали до начала экотропы Ажек и выдвинулись к месту, где находилась пострадавшая. Медик наложил шину на поврежденную ногу, после чего спасатели на носилках транспортировали женщину по тропе к служебному автомобилю, вывезли из леса в поселок Ореховка и передали бригаде неотложки.