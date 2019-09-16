Краснодарский журналист застрял на 50-метровой скале под Туапсе

Краснодарский край

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В бухте Инал Туапсинского района 15 сентября спасатели помогли 27-летнему фотокорреспонденту спуститься с 50-метровой скалы

Что произошло? Журналист одного из краснодарских новостных порталов отдыхал в бухте Инал. Он захотел сделать красивые кадры с высоты и поднялся на скалу в районе центрального пляжа. Высота ее составляла 50 метров. Но спуститься у туриста не получилось — там был осыпной склон (порода, подверженная обвалам и осыпям — прим. редакции). Мужчина по телефону вызвал спасателей. На место выехал спасательный отряд.

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Подобные случаи с туристами, случившиеся на Черноморском побережье. В этот сезон спасатели не раз оказывали помощь туристам, которые застревали на скалах. Например, возле Высокого Берега в Анапе ночью 4 июля 19-летний парень застрял на горе и не мог продвинуться ни вверх, ни вниз. В селе Кабардинка 7 июля отдыхающий из Краснодара упал с горы в районе севшего на мель теплохода Rio. Туристы из Челябинска 25 июля застряли на горе под Геленджиком, один из них потерял обувь. А туристка из Германии 3 сентября пыталась взобраться на гору Большого Утриша, но из-за сыпучего склона застряла на полпути.

Спасли ли краснодарского журналиста? Мужчину спустили на берег с помощью альпинистского снаряжения. Медицинская помощь ему не понадобилась, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Краснодар Кубань-СПАС Курорты и туризм

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