В Карачаево-Черкесии подросток получил пулю в глаз

Карачаево-Черкесия

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В Карачаево-Черкесской Республике парню выстрелили в голову

6 октября в больницу доставили 15-летнего жителя Черкесска с ранением правового глаза. Медики сообщили о травмированном в МВД, однако прибывшие на место полицейские не смогли опросить пострадавшего, так как после операции он был под наркозом.

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Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в юношу из пневматического оружия выстрелил его ровесник, это произошло по неосторожности. Пистолет принадлежит третьему лицу, тоже несовершеннолетнему жителю Черкесска.

Оружие изъято. По факту случившегося проводится проверка, сообщили 7 октября в пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

В республиках Кавказа нередки случаи, когда детям в руки попадает оружие. Иногда такие случаи заканчивались трагедией. Так, в декабре 2017 года в Дагестане подросток выстрелил в голову восьмикласснице, отчего она скончалась. В январе 2018-го в Чечне 10-летний мальчик застрелил семилетнего брата из травматического пистолета. В июле в Каспийске трехлетний ребенок выстрелил в мать из ружья, женщина умерла. В августе 2018-го в Ингушетии 10-летний мальчик выстрелил себе в голову из травматического пистолета. В марте 2019-го в Дагестане два подростка ранили руг друга из огнестрельного оружия.

Оружие Полиция Стрельба

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