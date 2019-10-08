В Карачаево-Черкесии подросток получил пулю в глаз

В Карачаево-Черкесской Республике парню выстрелили в голову

6 октября в больницу доставили 15-летнего жителя Черкесска с ранением правового глаза. Медики сообщили о травмированном в МВД, однако прибывшие на место полицейские не смогли опросить пострадавшего, так как после операции он был под наркозом.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в юношу из пневматического оружия выстрелил его ровесник, это произошло по неосторожности. Пистолет принадлежит третьему лицу, тоже несовершеннолетнему жителю Черкесска.

Оружие изъято. По факту случившегося проводится проверка, сообщили 7 октября в пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесской Республике.