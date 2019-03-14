В Дагестане два подростка ранили друг друга из огнестрельного оружия
Дагестан Елена Лободина
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Инцидент произошел 14 марта в селе Хаджалмахи Левашинского района. Два подростка 2004 года рождения ранили друг друга из огнестрельного оружия.
Обоих госпитализировали — одного в районное медучреждение, а второго в тяжелом состоянием повезли в Детскую республиканскую клиническую больницу, передает РИА «Дагестан».
Обстоятельства инцидента выясняются.
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