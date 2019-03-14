В Дагестане два подростка ранили друг друга из огнестрельного оружия

В Дагестане выясняют обстоятельства стрельбы с участием школьников в одном из сел

Инцидент произошел 14 марта в селе Хаджалмахи Левашинского района. Два подростка 2004 года рождения ранили друг друга из огнестрельного оружия.

Обоих госпитализировали — одного в районное медучреждение, а второго в тяжелом состоянием повезли в Детскую республиканскую клиническую больницу, передает РИА «Дагестан».

Обстоятельства инцидента выясняются.