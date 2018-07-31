В Дагестане трехлетний мальчик застрелил мать из ружья

Дагестан

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В Каспийске трехлетний ребенок случайно застрелил свою мать из охотничьего карабина

Это случилось вечером 29 июля. Мальчик случайно выстрелил из ружья «Сайга» в свою мать, в результате женщина умерла, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Дагестана.

Информацию об убийстве женщины подтвердил агентству РИА «Новости» представитель республиканского управления МВД.

Проводится проверка. Выясняется законность нахождения оружия в доме, а также почему оно не хранилось в сейфе.

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2017 года в Дагестане подросток выстрелил в голову восьмикласснице, отчего девочка скончалась.

В январе 2018-го в Чечне десятилетний мальчик застрелил семилетнего брата из травматического пистолета.

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