В Чечне десятилетний мальчик застрелил младшего брата

В Шелковском районе Чечни начали доследственную проверку после гибели ребенка

По предварительным данным, в станице Шелковской 8 января в частном доме десятилетний мальчик достал из сейфа отца травматический пистолет и во время игры выстрелил в семилетнего брата. От ранения в голову мальчик умер на месте, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Чечне.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.