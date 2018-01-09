В Чечне десятилетний мальчик застрелил младшего брата

Чечня

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Шелковском районе Чечни начали доследственную проверку после гибели ребенка

По предварительным данным, в станице Шелковской 8 января в частном доме десятилетний мальчик достал из сейфа отца травматический пистолет и во время игры выстрелил в семилетнего брата. От ранения в голову мальчик умер на месте, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Чечне.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.  

Дети Следственный комитет
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