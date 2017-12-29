В Дагестане школьник убил восьмиклассницу выстрелом в голову

В Махачкале в результате неосторожного обращения с оружием погибла несовершеннолетняя девочка

Происшествие случилось 22 декабря в квартире на улице Хизроева. К восьмикласснице в гости пришел ученик девятого класса школы № 28. Подросток пренебрег правилами безопасного обращения с оружием и нажал на курок «Вальтера», предварительно снятого с предохранителя, сообщил РИА «Дербент» источник в полиции. Пуля попала в голову девочке, она погибла на месте.

По факту гибели ребенка проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Представители правоохранительных органов изъяли пистолет для проведения баллистической экспертизы. Вина стрелявшего установлена, передает «Комсомольская правда на Северном Кавказе».