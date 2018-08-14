В Интушетии 10-летний мальчик выстрелил себе в голову из травматического пистолета
Полиция Малгобекского района Ингушетии проводит проверку по факту травмирования 10-летнего ребенка из пистолета
13 августа в селе Пседах 10-летний мальчик, находясь у себя дома, достал из запертого сейфа травматический пистолет отца, выстрелил и ранил себя в голову.
Ребенка с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию Малгобекской центральной районной больницы.
Проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ингушетии.
Как сообщали Юга.ру, в декабре 2017 года в Дагестане подросток выстрелил в голову восьмикласснице, отчего девочка скончалась.
В январе 2018-го в Чечне десятилетний мальчик застрелил семилетнего брата из травматического пистолета.
В июле в Каспийске трехлетний мальчик выстрелил в мать из ружья. Женщина скончалась.
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