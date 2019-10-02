Британский гонщик раскритиковал трассу «Формулы-1» в Сочи
После прошедшего в сентябре Гран-при России «Формулы-1» гонщик «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что поменял бы на «Сочи Автодроме»
Шестой российский этап чемпионата мира FIA «Формула-1» проходил в Сочи с 26 по 29 сентября.
Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, занявший на Гран-при России «Формулы-1» восьмое место, рассказал, что все поменял бы на сочинской трассе. По его словам, автодрому не хватает перепадов высот — без них трасса получилась плоской. Кроме того, многие повороты похожи друг на друга, поэтому трассе не хватает характера. Из-за однообразных поворотов гонщикам сложно ехать вплотную за передней машиной, и это отнимает время. По мнению Норриса, автодрому нужно больше скоростных, протяженных или узких поворотов с серьезными зонами торможения.
«В общем, чтобы было большее разнообразие», — сказал пилот «Формулы-1».
Однако он добавил, что на некоторых поворотах было довольно весело. Особенно ему запомнился 13-й поворот под мостом: гонщик назвал его лучшим местом трассы, написал 1 октября «Чемпионат».
Напомним, сочинский этап «Формулы-1» 29 сентября выиграл пилот Mercedes AMG. Победителем квалификации Гран-при России в Сочи стал пилот команды Ferrari Шарль Леклер.
Пилоты «Формулы-2» россиянин Никита Мазепин и японец Нобухару Мацусита попали в аварию во время гонки: на первом круге они вылетели с трассы и врезались в барьер.
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