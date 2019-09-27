Гран-при России «Формулы-1». Шестеро русских и два Шумахера в Сочи
Шестой в истории Гран-при «Формулы-1», проходящий в Сочи, стал рекордным по количеству российских участников в заездах гоночного уикенда. Их тоже будет шесть. А «Сочи Автодрому» накануне гонки исполнилось пять. Да, такая вот арифметика: гонка шестая, а лет автодрому — пять. Но это из-за того, что даты проведения Гран-при смещались с осени на весну и обратно.
Кто же эта шестерка россиян? В первую очередь это Даниил Квят, представляющий коллектив Toro Rosso в «Формуле-1». Это очень талантливый воспитанник академии Ferrari и почти чемпион «Формулы-3» Роберт Шварцман. Это Никита Мазепин, выступающий за команду ART в «Формуле-2». Также в этой серии выступят на сочинском этапе наши пилоты Матевос Исаакян и Артем Маркелов. Шестой в этом секстете — Сергей Сироткин, тестовый пилот заводской команды Renault. Теперь обо всем и всех по порядку.
Основные претенденты на победу
Тут обойдется без российского присутствия и влияния. Главным претендентом на победу в Сочи был и остается заводской коллектив Mercedes AMG. Немцы безоговорочно выигрывали первые пять Гран-при России: три победы на счету пятикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона, по одной у Нико Росберга и Валттери Боттаса. Наверняка в шестой сочинской гонке глава «Мерседесов» Тото Вольфф сделает все, чтобы его пилот выиграл гонку. И хорошо бы, чтобы это был именно Хэмилтон. Да, в чемпионате он уже прилично опережает соперников. Ближайшего — на 65 очков. Но если учесть, что это его напарник, выполняющий роль второй скрипки, опасаться тут нечего. А от реальных соперников отставание уже составляет почти сотню баллов. Это четыре победы в оставшихся шести этапах — причем эти победы должны быть такими, чтобы Льюис вообще до финиша не добрался.
Судьба чемпионата в Сочи точно не решится, но и сейчас предельно ясно, что Хэмилтону шестого титула не избежать. Несмотря на последние три подряд победы Ferrari, сочинский автодром этой команде никогда не подходил в плане совокупности чистой скорости и аэродинамических особенностей. Возможно, что-то попытаются сделать Red Bull и Макс Ферстаппен — но они скорее будут вести плотную борьбу как раз с «Феррари», а не с «Мерседесом».
Квят
Конечно, всем нам очень хотелось бы, чтобы Даниил покорил «Сочи Автодром» и что-то значимое здесь выиграл. Хотя бы высокое место и хорошие баллы в личный зачет. Но есть очень много «но», которые говорят не в его пользу. Главные — это скорость болидов Toro Rosso, которой не хватает на длинных сочинских прямых, и опыт выступления Дани на предыдущих сочинских этапах. Было пятое место в 2015 году, но тогда Квят выступал за Red Bull Racing. Это совсем другая история. А если вспомнить 2016 год и рождение термина «русская торпеда», то что-то хорошее по этому поводу и вовсе представить сложно.
В нынешнем сезоне Даниил провел несколько блестящих гонок, завоевав даже один подиум, что для Toro Rosso сейчас невероятный успех. Но последние два этапа показали, что у россиянина есть проблемы с болидом и с психологией. После досадной неудачи в Италии возник негативный эмоциональный фон в Сингапуре, где Квят нервничал, но не смог ничего поделать, столкнувшись с Кими Райкконеном. Будем надеяться, что в Сочи ему удастся прийти в норму.
Шумахеры
В рамках Гран-при России Михаэль Шумахер никогда не выступал. В 2012 году он завершил карьеру в «Формуле-1», а в 2013-м случился тот самый инцидент на горнолыжном курорте, который поставил под вопрос не только выступление в гонках, но и жизнь семикратного чемпиона «Формулы-1». В Сочи его не было.
Но в 2019 году на автодроме в Сочи будут соревноваться два других Шумахера: Мик и Давид. Первый — это сын Михаэля, выступающий в «Формуле-2» за коллектив Prema. Шансов на титул у Мика нет, он находится вне пределов даже первой десятки в личном зачете, но это его дебютный сезон. Второй Шумахер — это 17-летний сын Ральфа Шумахера, брата Михаэля. Он выступит за команду Campos Racing в «Формуле-3». То есть будет конкурентом одного из наших пилотов и сына звезды «Формулы-1» Жана Алези. Такая наследственность. Для Давида Шумахера сочинский этап — это дебют в «Формуле-3».
Шестеро русских
Великолепная шестерка и вратарь. В роли вратаря — охраняющий тылы нашей молодежи Виталий Петров, наставник Роберта Шварцмана. Про Квята мы уже рассказали, ситуация сложная. Но с Робертом — наоборот, он уже в первой гонке в Сочи может стать чемпионом «Формулы-3». Шварцман лидирует в чемпионате с отрывом в 33 очка. Теоретически отыграть такое преимущество можно, но будем надеяться, что на практике Роберт в предстоящий уикенд оформит титул чемпиона.
Еще трое наших соотечественников выступят в «Формуле-2». Это Никита Мазепин, который выступает на машине команды ART, а также Артем Маркелов и Матевос Исаакян, которые заменят участников трагического инцидента на трассе в Бельгии, где погиб гонщик Антуан Юбер и тяжелую травму получил Хуан-Мануэль Корреа. Маркелов поедет оставшиеся две гонки за рулем розового болида Arden, а Исаакян — за молодежный коллектив Sauber. Таким образом, во второй «Формуле» три российских пилота будут вести борьбу с Шумахером и Алези. Звучит очень громко. Замыкает наш секстет экс-пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин, которого мы увидим во время свободных заездов. Сергей сейчас является тест-пилотом заводской команды Renault, но его появление на трассе даже в таком статусе — это всегда приятно и для российских любителей автоспорта, и наверняка для самого Сергея Олеговича.
Уикенд обещает быть очень интересным и богатым на борьбу на трассе. Особенно если учесть такое огромное представительство российского триколора во всех гонках с 26 по 29 сентября текущего года. Не стоит забывать и о культурной программе: в рамках российского этапа Гран-при «Формулы-1» в Сочи ожидается выступление группировки «Ленинград» (27 сентября), группы «Мумий Тролль» (28 сентября) и коллектива «Ночные снайперы», который закроет своим выступлением шестой в истории сочинский этап «Формулы-1».
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