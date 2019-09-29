Гонку «Формулы» в Сочи остановили из-за аварии

Краснодарский край

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Пилоты «Формулы-2» россиянин Никита Мазепин и японец Нобухару Мацусита попали в аварию во время гонки

На первом круге они вылетели с трассы и врезались в барьер. Как передает «Чемпионат», Мазепин срезал трассу во втором повороте, но, в отличие от Джека Эйткена, не следовал инструкциям гоночной дирекции и не объехал поворот слева рядом с отбойником. В итоге, когда Эйткен начал возвращаться на трассу, задел колесо ехавшего правее Мазепина. Болид россиянина отбросило в сторону Мацуситы.

Гонку остановили красными флагами, и через время возобновили.

Мазепин сам покинул автомобиль, в то время как Мацусита жаловался на боль в ноге — его из болида извлекли медики. Обоих гонщиков доставили в медпункт трассы.

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Позже твиттер-аккаунт «Формулы-2» сообщил, что оба пилота избежали серьезных травм.

«Оба водителя в порядке. Японский водитель останется на ночь для наблюдения», — отмечается в сообщении.

Как писали Юга.ру, квалификацию Гран-при России в Сочи 28 сентября выиграл Шарль Леклер.

Сочи Формула-1

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