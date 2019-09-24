Гонки, концерты, экскурсии. Какой будет «Формула-1» в Сочи в 2019 году
В Сочи 26 февраля начнется «Формула-1» ВТБ Гран-при России — 2019
Шестой российский этап чемпионата мира FIA «Формула-1» пройдет в Сочи с 26 по 29 сентября. В этом году на Гран-при России вернутся гонки поддержки «Формула-2» и GP3.
Стоимость билетов на четыре дня начинается от 5 тыс. 990 рублей. Самые дорогие — на главной вип-трибуне Paddock club за 439 тыс. рублей на три дня. Цена билетов зависит от выбранной трибуны.
Музыкальную программу гонок откроет выступление певца Сергея Шнурова. Оно состоится 27 сентября в 20:00 на центральной площади Олимпийского парка. Концерт группировки «Ленинград» смогут бесплатно посетить все обладатели билетов старше 18 лет. Кроме того, на «Формуле-1» можно будет сходить на следующие мероприятия:
- 28 сентября на центральной площади выступит группа «Мумий Тролль»;
- 29 сентября на той же площади Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» закроет Гран-при России — 2019;
- 27 и 28 сентября в 21:00 на площадке Hrom Hall пройдет стендап главного резидента шоу Comedy Club Гарика Мартиросяна. Билеты можно купить на сайте за 3,5 тыс. рублей.
Во время проведения «Формулы-1» гости также смогут посетить городок развлечений F1 FanZone на территории Олимпийского парка, посмотреть авиашоу и хоккейный матч, прогуляться по пит-лейну или сходить на экскурсию по маршруту «Путь к вершинам — Парк водопадов».
Также в Олимпийском парке пройдет фестиваль драйва и моторов, забег «Заправляем в спорте», концерт солистов Санкт-Петербургского дома музыки и выступление десятки лучших трубачей мира во главе с Отто Заутером.
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