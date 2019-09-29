Гран-при России в Сочи выиграл Льюис Хэмилтон
Пилот Mercedes AMG выиграл сочинский этап «Формулы-1»
Завершился шестой в истории Гран-при России «Формулы-1» на трассе «Сочи автодром».
Победителем стал Льюис Хэмилтон, представляющий заводской коллектив «Мерседес». Эта победа стала четвертой для немецкого пилота в Сочи. Вторым к клетчатому флагу приехал Вальттери Боттас. На третьем месте финишировал представитель скудерии Ferrari Шарль Леклер. На первом круге неприятный инцидент произошел с Романом Грожаном и Дэном Риккардо. Болиды столкнулись, что привело к сходу французского пилота. На трассу выпустили автомобиль безопасности. Спустя 30 кругов произошел отказ силовой установки у, находившегося на тот момент на второй позиции, Себастьяна Феттеля. А благодаря грамотным тактическим действиям и более позднему пит-стопу, Хэмилтон и Боттас вышли в лидеры гонки. Не смогли финишировать в Сочи оба пилота Williams (Кубица и Рассел), Роман Грожан, Даниэль Риккардо и Себастьян Феттель.
Даниил Квят стартовал с 19-ой позиции из-за второй за неделю замены силового агрегата, но на старте российскому пилоту удалось воспользоваться фальстартом Кими Райкконена и медленным стартом «Уильямсов», что позволило выйти на 13-ю позицию. Россиянин ровно провел гонку, сумел опередить напарника по команде Пьера Гасли, но в призовую десятку попасть не сумел, финишировав на 12-ом месте.
Топ-10 пилотов на финише сочинского этапа «Формулы-1»:
- Льюис Хэмилтон.
- Валттери Боттас.
- Шарль Леклер.
- Макс Ферстаппен.
- Александер Албон.
- Карлос Сайнс
- Серхио Перес.
- Кевин Магнуссен.
- Ландо Норрис.
- Нико Хюлькенберг.
Ранее на сочинской трассе побеждали исключительно пилоты команды «Мерседес». Трижды это делал Хэмилтон, и по одному разу победить удавалось Нико Росбергу и Вальттери Боттасу.
Положение в личном зачете после Гран-при России:
- Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 322 очков.
- Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — 249.
- Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — 215.
- Макс Ферстаппен (Red Bull) — 212.
- Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) — 194.
- Пьер Гасли (Scuderia Toro Rosso) — 69.
- Карлос Сайнс-младший (McLaren) — 66.
- Александер Албон (Red Bull) — 52.
- Даниэль Риккьярдо (Renault Sport F1) — 34.
- Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) — 34.
- Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) — 33.
- Ландо Норрис (McLaren) — 33.
- Серхио Перес (Racing Point) — 33.
- Кими Райконнен (Alfa Romeo) — 31.
- Кевин Магнуссен (Haas) — 22.
- Лэнс Стролл (Racing Point) — 19.
- Ромен Грожан (Haas) — 8.
- Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) — 4.
- Роберт Кубица (Williams) — 1.
- Джорж Рассел (Williams) — 0
Положение в Кубке конструкторов после Гран-при России в Сочи:
- Mercedes AMG F1 — 571 очков.
- Scuderia Ferrari — 409.
- Red Bull — 311.
- McLaren — 99.
- Renault Sport F1 — 68.
- Scuderia Toro Rosso — 55.
- Racing Point — 52.
- Alfa Romeo — 35.
- Haas — 26.
- Williams — 1.
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