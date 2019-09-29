Гран-при России в Сочи выиграл Льюис Хэмилтон

Завершился шестой в истории Гран-при России «Формулы-1» на трассе «Сочи автодром».

Победителем стал Льюис Хэмилтон, представляющий заводской коллектив «Мерседес». Эта победа стала четвертой для немецкого пилота в Сочи. Вторым к клетчатому флагу приехал Вальттери Боттас. На третьем месте финишировал представитель скудерии Ferrari Шарль Леклер. На первом круге неприятный инцидент произошел с Романом Грожаном и Дэном Риккардо. Болиды столкнулись, что привело к сходу французского пилота. На трассу выпустили автомобиль безопасности. Спустя 30 кругов произошел отказ силовой установки у, находившегося на тот момент на второй позиции, Себастьяна Феттеля. А благодаря грамотным тактическим действиям и более позднему пит-стопу, Хэмилтон и Боттас вышли в лидеры гонки. Не смогли финишировать в Сочи оба пилота Williams (Кубица и Рассел), Роман Грожан, Даниэль Риккардо и Себастьян Феттель.

Даниил Квят стартовал с 19-ой позиции из-за второй за неделю замены силового агрегата, но на старте российскому пилоту удалось воспользоваться фальстартом Кими Райкконена и медленным стартом «Уильямсов», что позволило выйти на 13-ю позицию. Россиянин ровно провел гонку, сумел опередить напарника по команде Пьера Гасли, но в призовую десятку попасть не сумел, финишировав на 12-ом месте.

Топ-10 пилотов на финише сочинского этапа «Формулы-1»:

Льюис Хэмилтон. Валттери Боттас. Шарль Леклер. Макс Ферстаппен. Александер Албон. Карлос Сайнс Серхио Перес. Кевин Магнуссен. Ландо Норрис. Нико Хюлькенберг.

Ранее на сочинской трассе побеждали исключительно пилоты команды «Мерседес». Трижды это делал Хэмилтон, и по одному разу победить удавалось Нико Росбергу и Вальттери Боттасу.

Положение в личном зачете после Гран-при России:

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 322 очков. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — 249. Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — 215. Макс Ферстаппен (Red Bull) — 212. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) — 194. Пьер Гасли (Scuderia Toro Rosso) — 69. Карлос Сайнс-младший (McLaren) — 66. Александер Албон (Red Bull) — 52. Даниэль Риккьярдо (Renault Sport F1) — 34. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) — 34. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) — 33. Ландо Норрис (McLaren) — 33. Серхио Перес (Racing Point) — 33. Кими Райконнен (Alfa Romeo) — 31. Кевин Магнуссен (Haas) — 22. Лэнс Стролл (Racing Point) — 19. Ромен Грожан (Haas) — 8. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) — 4. Роберт Кубица (Williams) — 1. Джорж Рассел (Williams) — 0

Положение в Кубке конструкторов после Гран-при России в Сочи: